ABN AMRO: een op de vijf bedrijven leed schade door cyberaanval

De meeste Nederlandse bedrijven hebben al eens te maken gehad met een cyberaanval of een poging hiertoe. Van de grote ondernemingen gaf 93 procent dit aan, 85 procent van de mkb’ers en zeven op de tien zzp’ers. Het aandeel van zzp’ers neemt toe, bij de bedrijven met personeel stabiliseert het volgens ABN AMRO juist.

Getroffen bedrijven kampten het vaakst met financiële schade, 8 procent van de bedrijven had hier last van. Ook meldden organisaties dataverlies en operationele verstoringen.

Organisaties kregen het vaakst te maken met phishingmails of -sms’jes. Daarbij proberen kwaadwillenden persoonlijke gegevens in handen te krijgen via bijvoorbeeld een nepwebsite naar een bank. Bijna de helft van de ondervraagde bedrijven ontving vorig jaar zo’n mail of sms. Ook kreeg 15 procent van de bedrijven te maken met malware, software waarmee hackers toegang kunnen krijgen tot de systemen om informatie te stelen. Datalekken of pogingen tot het lekken van gegevens kwamen bij 11 procent van de bedrijven voor.

Verder kreeg 8 procent te maken met gijzelsoftware. Bij zo’n incident, ook wel ransomwareaanval genoemd, versleutelen indringers de computersystemen van een organisatie en eisen losgeld van het slachtoffer.

Geopolitieke spanningen, zoals de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zorgen er volgens ABN AMRO voor dat cyberaanvallen vaker voorkomen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwde in oktober al dat Rusland en China hun cyberaanvallen op Nederland en zijn bondgenoten opvoeren.