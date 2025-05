Google presenteert reeks nieuwe AI-toepassingen

AI Mode wordt eerst uitgerold in de Verenigde Staten voor Amerikaanse gebruikers. Met de nieuwe functies wil Google ervoor zorgen dat de zoekmachine relevant blijft, nu veel mensen steeds vaker chatbots raadplegen voor zoekopdrachten. Toch heeft Google nog altijd ongeveer 90 procent van de zoekmarkt in handen.

„Er is meer intelligentie beschikbaar, voor iedereen, overal”, zegt topman Sundar Pichai van Google en moederbedrijf Alphabet in een toelichting. „En de wereld reageert door AI sneller dan ooit te omarmen.”

Een andere functie is het voeren van gesprekken door mensen met verschillende talen via Google Meet, de videocommunicatiedienst van Google. Die gesprekken worden dan bijna direct vertaald naar de gewenste taal, waarbij het stemgeluid, intonatie en expressie behouden blijven. „Het resultaat is een gesprek dat authentiek en natuurlijk voelt”, stelt Google.

De vertalingsfunctie komt in eerste instantie beschikbaar voor mensen met een speciaal AI-abonnement en alleen in de talen Engels en Spaans. De komende weken komen meer talen beschikbaar, aldus het bedrijf.