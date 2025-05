IMF bepleit einde koopkrachtsteun, meer langetermijninvesteringen

Fabian Bornhorst, die de afgelopen weken een onderzoeksmissie van het IMF in Nederland leidde, kan zich mede daardoor vinden in de klachten van bedrijven over het ongunstigere investeringsklimaat in Nederland. „Het niveau van investeringen is in Nederland laag vergeleken met andere sterke economieën. Ook zien we dat de mate waarin belangrijke knelpunten worden aangepakt, van invloed is op het vertrouwen van bedrijven”, zei Bornhorst tijdens een persconferentie.

Twee van de belangrijkste knelpunten die volgens hem meer aandacht vereisen, zijn de stikstofcrisis en het overvolle stroomnet. Bornhorst: „Die zaken worden steeds noodzakelijker om aan te pakken. Als dat niet gebeurt, kan de economie minder groeien en wordt Nederland minder weerbaar voor toekomstige geopolitieke schokken. Terwijl we de afgelopen drie jaar in ieder geval hebben geleerd dat deze schokken er steeds vaker en steeds heftiger zullen zijn. En Nederland heeft die buffers nodig.”

Onze economie staat er volgens het IMF goed voor en is duidelijk in staat om de onzekerheid door de wereldwijde spanningen op te vangen. Wel heeft de organisatie de groeiverwachting voor Nederland voor dit jaar verlaagd naar 1,1 procent, van 1,4 procent bij een raming in april. „De koopkracht van huishoudens is nog op peil, maar door de handelsspanningen zal de buitenlandse vraag afnemen”, staat in de conclusie van de missie, waarin het IMF onder meer bij de overheid en De Nederlandsche Bank (DNB) langsging.

Verder vooruitkijkend dreigen vergrijzing en klimaatverandering Nederland veel te gaan kosten. „Die veranderingen gaan het huidige systeem onder druk zetten. Dat maakt het nu al nodig om daar beleid op te richten. Nederland heeft nu genoeg buffers, maar er is geen reden om achterover te leunen”, aldus Bornhorst.