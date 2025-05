Google-moeder Alphabet lager op Wall Street na AI-presentatie

Alphabet is lager geëindigd op de aandelenbeurs in New York. Google, waarvan Alphabet het moederbedrijf is, heeft een reeks nieuwe toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) gepresenteerd. Zo krijgen Amerikaanse gebruikers de mogelijkheid om zoekopdrachten te doen via AI Mode, door vervolgvragen te stellen om bij het gewenste zoekresultaat te komen.