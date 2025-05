Shell in gesprek over lng na stemresultaat jaarvergadering

Shell moet binnen zes maanden in gesprek met aandeelhouders over de informatie die het gas- en olieconcern geeft over zijn plannen met vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Kritische aandeelhouders plaatsten een voorstel op de agenda van de aandeelhoudersvergadering dat Shell oproept om zijn plannen voor meer lng-productie toe te lichten. Hoewel het voorstel werd verworpen, was het aantal voorstemmers met 20,6 procent dusdanig groot dat Shell in gesprek moet over zijn lng-plannen.