ABN AMRO koploper in AEX na verkleinen belang Nederlandse staat

ABN AMRO werd tijdens de kredietcrisis van 2008 genationaliseerd, waarmee de overheid de bank van de ondergang wilde redden. ABN AMRO keerde in 2015 al terug naar de beurs, maar daarbij werden niet meteen alle stukken aangeboden. In de afgelopen jaren heeft de Nederlandse staat het belang in de bank geleidelijk afgebouwd.

De AEX-index op het Damrak eindigde de handelsdag 0,2 procent hoger op 931,05 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 875,26 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs kregen er tot 1 procent bij.

ABN AMRO werd bovenin de hoofdgraadmeter vergezeld door supermarktconcern Ahold Delhaize (plus 1,5 procent) en verzekeraar NN Group (1,4 procent). De chipbedrijven op de aandelenbeurs in Amsterdam behoorden, net als maandag, tot de verliezers. Zo daalden Besi, ASMI en ASML tot 2,1 procent.

Bij de kleinere bedrijven maakte Sif Holding een koerssprong van 8,1 procent. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat een groot windproject voor de oostkust van de Verenigde Staten, dat vorige maand werd stilgelegd, toch mag doorgaan. De funderingen voor de windturbines aldaar worden geleverd door Sif.

Ook andere bedrijven in de offshorewindsector gingen omhoog na de voortzetting van het windproject in de VS. Het Noorse energieconcern Equinor, dat het Amerikaanse windmolenproject ontwikkelt, steeg 1,2 procent op de aandelenbeurs in Oslo. De Deense bedrijven Ørsted en Vestas wonnen respectievelijk 14,5 en 4,8 procent in Kopenhagen.

In Parijs steeg Kering 4 procent. Het luxeconcern heeft dinsdag bekendgemaakt dat Pierpaolo Piccioli aan de slag gaat als creatief directeur bij dochtermerk Balenciaga. De Italiaan staat bekend om de modellen met verschillende lichaamstypen, huidskleuren en identiteiten die hij over de catwalk laat lopen.