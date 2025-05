Veelbesproken pensioenplan kort voor stemmingen nog altijd omgeven door onduidelijkheid

Het antwoord op deze vraag hangt er volledig van af wie je het vraagt. De Tweede Kamer debatteerde woensdagavond opnieuw over het veelbesproken pensioenamendement van NSC, BBB, PVV en SP.

De vier partijen willen middels een individueel bezwaarrecht of referendum mensen inspraak geven over het al dan niet overhevelen van hun opgebouwde pensioenkapitaal naar het nieuwe stelsel.

„Je haalt er heel veel mee overhoop” Eddy van Hijum, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Er had eerder deze week reeds over het pensioenvoorstel gestemd moeten worden. Tijdens het debat bleek echter dat basale vragen rondom het voorstel door minister, voor- en tegenstanders van het amendement geheel verschillend beantwoord worden.

Hoeveel pensioenfondsen krijgen te maken met het pensioenplan? De kwestie is als volgt. Minister Van Hijum schreef eind vorige week aan de Tweede Kamer dat het twee jaar duurt om een individueel bezwaarrecht of referendum mogelijk te maken. Er is namelijk aanvullende wet- en regelgeving nodig, omdat het amendement de kern van het nieuwe pensioenstelsel raakt.

Spelregels

In reactie daarop paste NSC-Kamerlid Joseph haar amendement eerder deze week opnieuw aan. Dat leidde echter niet tot een ander standpunt van de minister. Hij blijft bij zijn eerdere advies aan de Tweede Kamer om tegen het voorstel te stemmen. „Je haalt er heel veel mee overhoop”, zei minster Van Hijum. „Je verandert de spelregels tijdens de wedstrijd.”

Mocht de Tweede Kamer het voorstel toch aannemen, kan het echter pas mei 2027 ingaan. Tot die tijd zijn pensioenfondsen echter gehouden aan de wettelijke deadline om voor 1 januari 2027 de overstap te maken naar het nieuwe stelsel.

Dat betekent dat slechts „een beperkt aantal fondsen” ermee te maken krijgt, gaf minister Van Hijum aan. De rest heeft de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel al gemaakt, nog voordat het amendement ingaat. Tegenstanders grepen deze woorden gretig aan om het pensioenamendement irrelevant te verklaren.

Eenvoudig

Valt daar dan niets aan te doen? Volgens de voorstanders is de oplossing eenvoudig: geef pensioenfondsen extra tijd om de overstap naar het nieuwe stelsel te maken. Wat ze echter ook probeerden; minister Van Hijum ziet weinig potentieel voor deze oplossing. „De wet is de wet.”

Het is niet het enige basale punt waarover voorstanders en minister en tegenstanders van mening verschillen. Zo schreef minister Van Hijum voorafgaand aan het debat aan de Tweede Kamer dat de jongste versie van het pensioenamendement –zonder aanvullende reparaties– nog altijd niet uitvoerbaar is.

NSC-Kamerlid Joseph is daar echter nog niet van overtuigd. Volgens haar is het pensioenplan wel uitvoerbaar.

Spannend

Het blijft tot begin volgende week spannend of een Kamermeerderheid zich achter het voorstel van NSC, BBB, PVV en SP schaart. Dat is het geval als ook Denk, FvD en PvdD –tegenstanders van het nieuwe pensioenstelsel– het amendement steunen.

Van deze drie partijen nam alleen Denk deel aan het debat. „Een lastig dilemma”, erkende Denk-Kamerlid Ergin. Denk steunde bij de behandeling van de pensioenwet voor een soortgelijk voorstel. Ergin heeft echter „grote vraagtekens” bij de consequenties voor pensioenuitvoerders als in deze fase besloten wordt tot een fundamentele wijziging van de pensioenwet.

De Tweede Kamer stemt dinsdag over het pensioenamendement.