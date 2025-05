Veldkamp twijfelt aan voldoende steun voor onderzoek Israël

Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) is er niet van overtuigd dat er dinsdag voldoende steun komt voor zijn onderzoeksverzoek naar schending van humanitair recht door Israël. „De zorg die Nederland heeft over de situatie in de Gazastrook wordt heel breed in de EU gedeeld”, zei Veldkamp bij aankomst in Brussel. Maar mogelijk dat een onderzoek „door sommige lidstaten als te groot wordt ervaren. Dat gaan we zien”, zei hij voor het begin van de vergadering van EU-ministers van Buitenlandse Zaken.