Steun voor Nederlands voorstel voor EU-onderzoek naar Israël

Dat zei minister Veldkamp na afloop van de vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. „Dit is een heel belangrijk en krachtig signaal”, zei Veldkamp.

Zeventien EU-lidstaten steunden het verzoek van Veldkamp, negen niet.

Volgens Veldkamp geeft Europa hiermee een „heel duidelijk signaal af dat het ons echt menens is. We zijn echt heel bezorgd over de humanitaire situatie in Gaza”. Daarnaast is de boodschap van de EU aan Israël dat het „nu moet stoppen met de militaire actie en de humanitaire blokkade volledig moet opheffen”, zei Veldkamp.