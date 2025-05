Ledenvergadering BumaStemra afgelast om fraude met muziek

De fraude is eind april ontdekt door de organisatie, die de belangen behartigt van componisten, tekstdichters en muziekuitgevers. BumaStemra schrapt de algemene ledenvergadering, die voor deze woensdag stond gepland, omdat de jaarstukken vanwege de fraude niet meer kloppen.

Volgens de organisatie zijn er valse papieren gebruikt bij het aanmelden bij BumaStemra om vergoedingen voor het gebruik van muziek in de wacht te kunnen slepen. Uit een eerste onderzoek blijkt dat het gaat om 81 frauduleuze accounts van rechthebbenden en om 890 aangemelde muziekwerken. BumaStemra heeft in de periode 2024 en 2025 voor deze muziekwerken naar het zich nu laat aanzien in totaal 107.000 euro uitgekeerd. Desbetreffende account zijn inmiddels geblokkeerd.

BumaStemra belooft zijn uiterste best te doen om ten onrechte uitgekeerde gelden terug te krijgen en eventueel gedupeerde rechthebbenden te compenseren. Ook laat de organisatie een extern onderzoek uitvoeren.