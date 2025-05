NZa hekelt koppelverkoop zorgverzekering, maar kan niet ingrijpen

De toezichthouder van de zorg legde al eerder uit dat de koppelverkoop „de solidariteit van het zorgstelsel onder druk zet”. Een goedkopere basisverzekering zou voor de mensen die het betreft net zo geschikt zijn. „Hierdoor zijn mensen die deze zorg nodig hebben meer geld kwijt aan hun basisverzekering dan andere mensen.”

Ook de Consumentenbond is kritisch over de praktijk. „Wij menen dat je elke basisverzekering met aanvullende verzekeringen van de desbetreffende zorgverzekeraar mag combineren”, stelde de organisatie eerder.

De NZa is ook kritisch over het aanbieden van zorgverzekeringen die „niet of nauwelijks” van elkaar verschillen. Volgens de autoriteit is dat aanbod zo groot dat het voor consumenten lastig kan zijn om een keuze te maken.

Op andere punten is de toezichthouder positiever. Zo is de contractering tussen zorgaanbieders en verzekeraars afgelopen jaar vlotter verlopen dan in de jaren daarvoor, toen onderhandelingen lang voortsleepten. „Ook lieten alle zorgverzekeraars duidelijkere informatie zien over de status van de contractering. Hierdoor wisten consumenten beter waar zij aan toe waren bij het kiezen van een zorgverzekering.”

Zorgverzekeraars Nederland wijst erop dat verzekeraars hun eigen polisbeleid bepalen. De brancheorganisatie wil daarom niet inhoudelijk reageren.