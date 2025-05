VS roepen landen op om ook uit de WHO te stappen

De Amerikaanse president Donald Trump trok zijn land op de eerste dag van zijn tweede ambtstermijn terug uit de WHO. Hij stelde dat de instantie corrupt zou zijn en China zou helpen met het verdoezelen van de oorsprong van de coronapandemie. Ook klaagde Trump dat de VS veel meer geld betaalden aan de WHO dan China.

China kondigde dinsdag, de dag van de jaarlijkse WHO-vergadering in Genève, juist aan meer geld te investeren in de VN-organisatie. Beijing gaat in de komende vijf jaar in totaal 445 miljoen euro extra betalen. China zegt daarmee de WHO te willen steunen, „nu de wereld wordt geconfronteerd met de gevolgen van machtspolitiek”.