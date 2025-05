Jaap-Willem Meijer bezocht Venetië onder werktijd

Zo ook pasgeleden. We lagen met het schip in Porto Marghera, vlak bij Venetië, en hadden een avond vrij. Als de gelegenheid er is, proberen we vaak even de benen te strekken. Dat laatste kan in Venetië overigens uitstekend.

Veel bezoekers gaan speciaal op vakantie naar de regio om de stad te bezoeken. Wij konden vanaf ons werk zo Venetië in. Zeker voor de Aziatische bemanningsleden is het bijzonder om in de stad geweest te zijn. Het kost namelijk kapitalen om voor je plezier helemaal naar Europa te reizen.

Venetië is een mooi stadje. Om de hele sfeer en beleving te proeven is het leuker om er twee dagen te zijn in plaats van de drie uur die wij er konden spenderen. Toch hebben we wel het uitzicht gezien vanaf de Rialtobrug. Het was prachtig om de bootjes te zien varen en het liefst doe je daar zelf aan mee. Maar wij hadden helaas geen bootje bij ons.

Het San Marcoplein mocht ook niet ontbreken bij onze tour, maar na een pizzamaaltijd was het al snel tijd om terug aan boord te gaan. De volgende ochtend werden we ook weer geacht tijdig, fris en fruitig aan dek te staan. Maar zeg nu zelf, wie krijgt er nu zo’n mooie gelegenheid om een vakantiegevoel te krijgen op werk?

Jaap-Willem Meijer vaart op zee voor het bedrijf Global Seatrade uit Urk.