Verliezer Roemeense verkiezingen spreekt van Franse inmenging

De nationalistische Simion verloor afgelopen zondag van de pro-Europese burgemeester van Boekarest, Nicusor Dan. Simion had in de eerste stemronde nog de meeste stemmen gekregen, maar in de tweede ronde, waarin nog maar twee kandidaten over waren, moest hij het afleggen. Simion erkende in de nacht van zondag op maandag zijn verlies, maar komt daar nu dus op terug.

„Frankrijk noch Moldavië noch wie dan ook heeft het recht om zich te bemoeien met de verkiezingen in een ander land”, schrijft Simion op X.

In december werd de eerste ronde van de presidentsverkiezingen geschrapt vanwege Russische inmenging. Het constitutionele hof stelde toen dat de pro-Russische kandidaat Calin Georgescu had geprofiteerd van een uitgebreide campagne op TikTok die gerund zou worden door Russen. Georgescu werd uitgesloten van deelname aan de nieuwe verkiezingen.

Het gaat nu volgens Simion om „exact dezelfde redenen als in december”, maar „dit keer met bewijs”. Hij deelt geen details, maar mogelijk verwijst hij naar uitspraken van Telegram-topman Pavel Doerov. Die beweerde dat de Franse inlichtingendienst hem gevraagd zou hebben om conservatieve berichten in Roemenië te censureren.

Frankrijk heeft de beschuldigingen van inmenging eerder al tegengesproken.