Musk wil veel minder uitgeven aan politieke campagnes

„Als ik in de toekomst wel een reden zie om politieke uitgaven te doen, zal ik dat doen”, zei Musk op een economisch forum in Qatar. „Maar die zie ik nu niet.”

Musk was een belangrijke bondgenoot van Trump tijdens de campagne en werd daarna aangesteld als hoofd van een adviesorgaan dat moest toezien op bezuinigingen binnen de Amerikaanse overheid. In april deed de topman van Tesla en eigenaar van X een stap terug, omdat hij zich weer zou willen focussen op zijn bedrijven. Dat leidde tot geruchten dat de relatie tussen Trump en Musk bekoeld zou zijn. Volgens Politico hebben de twee elkaar sindsdien niet of nauwelijks meer genoemd op sociale media. Dat deden ze eerst meerdere keren per dag.