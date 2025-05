Pakistan en India trekken troepen terug na recent conflict

De terugtrekking vindt volgens de bronnen uiterlijk eind mei plaats. Dit werd afgesproken tijdens het laatste contact tussen militaire topfunctionarissen van Pakistan en India. De kernmachten sloten op 10 mei een staakt-het-vuren, nadat ze elkaar dagenlang met onder meer drones en raketten hadden aangevallen.

Het conflict tussen de landen ontstond in april met een dodelijke aanslag in het Indiase deel van Kasjmir. New Delhi beschuldigde Islamabad ervan de daders te steunen en begon daarom met aanvallen op doelen in het Pakistaanse deel van Kasjmir en de rest van het buurland. Pakistan ontkende betrokkenheid bij de aanslag, die 26 mensen het leven kostte.