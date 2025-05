Fred Westerbeke vertrekt in september als politiechef Rotterdam

Volgens Westerbeke is het „tijd voor een volgende fase”. „Daarin blijf ik op de achtergrond mijn bijdrage aan de politie leveren.” Westerbeke viert in augustus zijn 45-jarig ambtsjubileum en is dan 5,5 jaar chef van de Rotterdamse politie. Op 1 april 2020 volgde hij Frank Paauw op, die vertrok naar de Amsterdamse politie.

Westerbeke begon zijn carrière bij de politie in Rotterdam-Zuid. Hij was ook plaatsvervangend chef van het Korps Kennemerland en het Korps Landelijke Politiediensten. In 2009 stapte hij over naar het Openbaar Ministerie. Daar was hij hoofdofficier van het parket Rotterdam. In 2014 werd Westerbeke hoofdofficier bij het Landelijk Parket. Hij was daar verantwoordelijk voor het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17.