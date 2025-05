EU heft alle economische sancties tegen Syrië op

Voor het schrappen van sancties moeten alle lidstaten akkoord gaan. Eerder waren al enkele sancties ingetrokken, na de val van dictator Bashar al-Assad en de komst van een interimregering.

EU-buitenlandchef Kaja Kallas zei eerder dinsdag dat ze hoopte dat de EU-lidstaten het over het opheffen van de sancties eens zouden worden, ook al zijn er zorgen of de huidige regering wel „de goede kant op gaat”. Over die zorgen zijn tussen de lidstaten „een aantal zeer intensieve discussies gevoerd”.

Volgens Kallas is er geen alternatief. „Of we geven ze de mogelijkheid om het land te stabiliseren, of we doen dat niet en dan hebben we iets wat we in Afghanistan hebben.” Daar voert de Talibanregering een schrikbewind. „We willen dat er banen en bestaansmiddelen voor de mensen zijn, zodat Syrië stabieler wordt. Daarom moeten we de sancties opheffen.”

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken moeten dinsdagmiddag officieel instemmen met het besluit van de ambassadeurs. In de overeenkomst is een aantal voorwaarden opgenomen. Als het alsnog de verkeerde kant opgaat met het nieuwe regime worden snel nieuwe sancties ingevoerd, melden ingewijden. De ontwikkelingen worden door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken dan ook nauwlettend in de gaten gehouden.

Daarnaast zijn maatregelen afgesproken tegen individuen en organisaties die betrokken zijn bij sektarisch geweld en mensenrechtenschendingen.

De EU heeft de eerste sancties tegen Syrië begin dit jaar opgeheven.