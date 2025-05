EU-dienst slaat alarm over ‘ondetecteerbare’ telefoons in cellen

De Franse autoriteiten schatten dat ongeveer vijfduizend van de apparaten in gebruik waren in gevangenissen. Gedetineerden konden zo hun criminele activiteiten voortzetten. Dat leidde maandagochtend tot doorzoekingen in bijna vijfhonderd cellen. Eurojust meldt dat daarnaast een marktplaats offline is gehaald waar de toestellen zijn aangeboden.

Informatie over de toestellen zou ook zijn gedeeld met andere Europese landen. „Die kunnen vaststellen of de apparaten ook in hun gevangenissen worden gebruikt.”