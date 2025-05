Franse chirurg in misbruikzaak: verantwoordelijk voor twee doden

De oud-chirurg staat terecht voor 111 verkrachtingen en 189 aanrandingen. Hij zou deze misdaden hebben gepleegd in ruim tien ziekenhuizen in het westen van Frankrijk. Veel slachtoffers werden misbruikt terwijl ze onder narcose waren, of daaruit net ontwaakten. De meeste van zijn slachtoffers waren jonger dan 15 jaar.

Le Scouarnec zei verantwoordelijk te zijn voor de dood van Alan Roux en Mathis Vinet, die in 2020 en 2021 vermoedelijk zelfmoord pleegden.

Het misbruik waarvoor de arts terechtstaat werd gepleegd tussen 1989 en 2014. Le Scouarnec ging in 2017 met pensioen. In 2005 was hij veroordeeld voor het bezit van kinderporno.