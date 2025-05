Duitsland: praat over NAVO-behoeften en niet over 5 procent

„Als we dat doen in de tijd die we ervoor krijgen, dan is het op elke manier beter en waardevoller dan alleen maar praten over 3,5, 4 of 5 procent.”

Op de NAVO-top volgende maand in Den Haag moet een nieuwe NAVO-norm worden vastgesteld. NAVO-baas Mark Rutte stelt voor toe te groeien naar 5 procent. Daarvan moet 3,5 procent aan defensie worden besteed en 1,5 procent aan ondersteunende zaken, zoals infrastructuur die de veiligheid ten goede komt. De huidige norm ligt op 2 procent.

Pistorius „weet zeker dat we niet alles kunnen doen met 3 procent”, zei hij. „Maar laten we beginnen met het aanvullen van de NAVO-behoeften.”