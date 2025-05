Gereformeerde gemeente in Nederland Alblasserdam kan aan de slag met nieuwbouw; gereformeerde gemeente Wageningen start ontmoetingshuis – en ander plaatselijk kerknieuws

GgiN Alblasserdam

De gereformeerde gemeente in Nederland (ggiN) in Alblasserdam kan haar plannen voor een nieuw kerkgebouw verder uitwerken. De gemeenteraad heeft met algemene stemmen uitgesproken dat de gemeente Alblasserdam daaraan medewerking zal verlenen.

Het kerkgebouw van de ggiN aan de Kerkstraat, waar ze al sinds haar ontstaan in 1928 samenkomt, is veel te klein geworden, mede door de ledengroei in de laatste decennia. Er is geen ruimte meer om de kerk opnieuw uit te breiden en vergaderruimten ontbreken. Parkeren in de omgeving van de kerk is al lange tijd een groot knelpunt.

Voor de nieuwbouw heeft de ggiN reeds grond aangekocht op de hoek Edisonweg-Vinkenpolderweg, de zogeheten locatie Zijderveld. Daar waren tot voor kort onder andere een tuincentrum en een transportbedrijf gevestigd. De plannen voor het nieuwe kerkgebouw gaan uit van een kerkzaal met circa 1500 zitplaatsen, met de mogelijkheid van inpandige uitbreiding naar circa 1750.

Op hetzelfde terrein komen, zo is de bedoeling, zo’n vijftig woonzorgappartementen voor Stichting Zorg Adullam. Ze vervangen de woonvoorzieningen Molenheim en Polderheim in Alblasserdam. Die voldoen niet aan de huidige eisen en wensen voor huisvesting voor mensen met een verstandelijke beperking.

De gemeenteraad heeft aan zijn medewerking wel als voorwaarde verbonden dat de kerkfunctie van de kerk aan de Kerkstraat vervalt, zodat deze niet door een andere kerkelijke gemeente kan worden gekocht voor het beleggen van kerkdiensten. De kerkenraad is in principe bereid aan die wens tegemoet te komen. Al eerder is met de gemeente Alblasserdam gesproken over het realiseren van kleine woonappartementen voor senioren in het oude kerkgebouw.

Inloophuis gg Wageningen

De gereformeerde gemeente (gg) in Wageningen wil na de zomervakantie een ontmoetingshuis openen in een pand aan de Bevrijdingsstraat in het centrum van de stad. Het huurcontract is inmiddels getekend, de komende weken wordt het pand opgeknapt.

„Als kerkelijke gemeente willen we graag de goede boodschap van de Bijbel delen met inwoners van Wageningen die daar belangstelling voor hebben. De gekozen benaming ”ontmoetingshuis” wijst daarop”, zegt Paul Eikelboom, woordvoerder van de gereformeerde gemeente. „Uiteraard zullen er ook activiteiten ontplooid worden, maar het is te vroeg om daar nu al iets concreets over te zeggen. Dit initiatief sluit nauw aan op de evangelisatieactiviteiten van onze gemeente in de achterliggende jaren in Wageningen, ook onder kinderen.”

Hervormd Heerde

In Heerde is een begin gemaakt met de bouw van een nieuw kerkelijk centrum voor de hervormde gemeente naast de Johanneskerk in het centrum van het dorp. Het centrum krijgt een vaste verbinding met de kerk, een rijksmonument, maar zal wel een eigentijdse uitstraling hebben.

Voor de bouw van het kerkelijk centrum is de verouderde voormalige kosterswoning naast de kerk gesloopt. Het centrum vervangt het activiteitencentrum van de hervormde gemeente dat was gevestigd in villa Welgelegen, op enige afstand van de kerk. Omdat dit pand voor het geheel van de activiteiten te groot was geworden en hoge onderhoudskosten vergde, is het in 2019 verkocht. De planning is dat het nieuwe centrum begin volgend jaar in gebruik kan worden genomen.

Bij het archeologisch onderzoek dat voor de bouw van het centrum verplicht was, zijn bijzondere vondsten gedaan die teruggaan tot de begintijd van Heerde, dat volgend jaar het 850-jarig bestaan viert. De bewoningssporen uit de twaalfde of dertiende eeuw zijn waarschijnlijk van een middeleeuwse boerderij of een groot huis. Er zijn delen van een structuur van zo’n gebouw gevonden. De ouderdom van de vondsten is gebaseerd op het type aardewerk dat is aangetroffen, vooral veel lokaal geproduceerd kogelpotaardewerk en enkele scherven vroeg-steengoed. Opvallend is het aantal metaalslakken dat is gevonden. Dit kan duiden op lokale ijzerproductie of -bewerking.

In de directe nabijheid van de Johanneskerk zijn zo’n vijftien intacte graven en losse skeletdelen gevonden. Zoals bij zo veel oude kerken lag ook hier het kerkhof om de kerk heen. De graven liggen allemaal binnen de immuniteitsmuur, de muur die vroeger het kerkelijk gebied afbakende en beschermde. De relatief dikke muur was gebouwd met hergebruikt bouwmateriaal, zoals laatmiddeleeuwse kloostermoppen en brokken natuursteen. De graven stammen (waarschijnlijk) uit de zeventiende tot negentiende eeuw.

Gereformeerd Zwartebroek

Nieuws in beeld De ”eerste steen” van de gereformeerde kerk in Zwartebroek werd gelegd op 12 mei 1925, honderd jaar geleden. beeld RD De gereformeerde kerk in Zwartebroek. beeld RD De gereformeerde kerk in Zwartebroek. beeld RD De kerk werd in de jaren zestig vergroot en uitgebreid. beeld RD

Honderd jaar geleden, op 12 mei 1925, werd de eerste steen gelegd van de gereformeerde kerk in Zwartebroek. De steen werd gelegd door Sjoerd Vellenga, ouderling en hoofd van de ”School met den Bijbel”. De kerkelijke gemeente besteedt hier deze maand aandacht aan. Op 12 mei werden drie fotodoeken van de eerstesteenlegging onthuld. Zondagmorgen is het feit tijdens de kerkdienst, waarin oud-predikant ds. O. Doorn voorging, herdacht.

De –oorspronkelijke– kerk, ontworpen door architect D. Bakker uit Voorthuizen, werd op 29 november 1925 in gebruik genomen. Voorganger was toen ds. W. van ’t Sant.

In 1927 werd het orgel uit de hervormde kerk in De Lier, gebouwd door de firma Koppejan & Zoon uit Ederveen, aangekocht en in gebruik genomen.

Door de komst van het kerkgebouw met toren was Zwartebroek geen buurtschap meer, maar een dorp – nu onderdeel van de gemeente Barneveld.

In de jaren zestig werd de kerk vergroot en uitgebreid. Van het oorspronkelijke kerkgebouw zijn alleen de toren met uurwerk en het orgel bewaard gebleven.