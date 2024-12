Bouw nieuwe kerk ggiN Alblasserdam stap dichterbij, evenementencentrum Tom de Wal in Dussen voorlopig van de baan – en ander plaatselijk kerknieuws

GgiN Alblasserdam

Voor de gereformeerde gemeente in Nederland (ggiN) in Alblasserdam is de bouw van een nieuwe kerk dichterbij gekomen. Samen met zorgorganisatie Adullam heeft ze een perceel grond aangekocht dat grenst aan het terrein van een tuincentrum dat ze al eind 2020 aankocht. Daarmee is er voldoende ruimte voor een kerkgebouw, een woonzorggebouw voor Adullam en parkeergelegenheid.

De ggiN komt sinds haar ontstaan in 1928 samen aan de Kerkstraat. Haar kerkgebouw is in 1993 uitgebreid tot 870 zitplaatsen. Al sinds 2007 wordt gedacht aan uitbreiding of nieuwbouw, omdat er zitplaatsen te weinig zijn en vergaderruimten en parkeerplaatsen geheel ontbreken. Parkeren in de omgeving van de kerk is al lange tijd een groot knelpunt. De gemeente telde bij de laatste jaarwisseling 744 belijdende leden en 678 doopleden.

Het geplande woonzorggebouw vervangt de locaties van Stichting Zorg Adullam aan de IJsvogel (Polderheim) en het ds. B. Toesplein (Molenheim). Die voldoen niet meer aan de eisen die zorgkantoren stellen. Adullam heeft bovendien een lange wachtlijst voor zorgwoningen in de regio. In de nieuwbouw komen verschillende woongroepen. De bewoners hebben een eigen appartement met daarnaast per groep een ruime woonkamer.

De ggiN en Adullam werken hun plannen nu nader uit voor de benodigde procedures om te kunnen gaan bouwen.

Tom de Wal

Evangelist Tom de Wal van Frontrunners Ministries trekt een aanvraag voor een ”evenementencentrum” in het Brabantse dorp Dussen in. De ‘megakerk’ is daarmee niet van de baan. De Wal wil „aandachtspunten verwerken” in een nieuw verzoek.

Voormalig partycentrum De Rietpluim aan de Oude Kerkstraat in Dussen is sinds twee jaar eigendom van Frontrunners. De Wal wil het gebouw slopen om „een nieuw hoofdkantoor” te kunnen bouwen „dat ruimte biedt voor verdere groei en impact, zowel nationaal als internationaal”. Volgens de internetsite van Frontrunners omvat het complex „een grote en kleine conferentiezaal, moderne kantoren, professionele studio’s en klaslokalen voor de toekomstige fulltime bijbelschool”.

De Wals plannen zijn in het ruim 2500 inwoners tellende dorp omstreden. Het Bewonersinitiatief Dussen, dat zich tegen de megakerk verzet, overhandigde eind november een petitie (”Geen Frontrunners in Dussen”) met ruim 800 handtekeningen aan wethouder Shah Sheikkariem van de gemeente Altena, waartoe Dussen behoort. Inwoners vrezen onder meer parkeeroverlast.

De procedure voor de omgevingsvergunning liep vertraging op. Meermalen kreeg De Wal uitstel om aanvullende informatie aan te leveren. Nadat de gemeente die dit najaar wel ontving, is er tweemaal overlegd met De Wal, meldt wethouder Sheikkariem in een informatiebrief voor de gemeenteraad. Na het laatste overleg op 3 december nam De Wal zijn aanvraag terug.

De Wal is niet bereikbaar voor een toelichting. In het Brabants Dagblad zegt hij over het intrekken van de vergunningsaanvraag: „Dit biedt ruimte om een aantal aandachtspunten in het plan te verwerken waar we geen tijd meer voor hadden binnen deze aanvraag.”

„Bij nieuwe plannen kan de initiatiefnemer een nieuwe aanvraag onder de Omgevingswet indienen”, schrijft Sheikkariem. De Wal heeft ook een sloopvergunning aangevraagd. „Deze aanvraag volgt een afzonderlijke procedure en is momenteel nog in bespreking”, aldus de wethouder.

De CDA-fractie in de gemeenteraad van Altena heeft schriftelijke vragen gesteld over activiteiten op 24 december in het partycentrum. „Die passen binnen de gebruiksmogelijkheden van het pand”, laat Scheikkariem weten. „Er is gecheckt op de veiligheidsaspecten, inclusief de brandveiligheid. Dit is positief beoordeeld.”

Oosterheemkerk

V.l.n.r.: Peter Stolk, secretaris van het college van kerkrentmeesters van de hervormde gemeente in Veenendaal, Wim van Vreeswijk, directeur van De Vree en Sliepen en Jan Gerrit Vink, voorzitter van het college van kerkrentmeesters. beeld hervormd Veenendaal

In Veenendaal wordt na de kerstvakantie begonnen met de bouw van de hervormde Oosterheemkerk in de wijk Oost. De hervormde gemeente van Veenendaal en bouwbedrijf De Vree en Sliepen uit Tiel ondertekenden vrijdag de aannemingsovereenkomst. Als de bouw volgens planning verloopt, wordt de kerk over een jaar in gebruik genomen.

Een kwarteeuw geleden werd in de hervormde gemeente voor het eerst gesproken over de bouw van een kerkelijk centrum in de nieuwbouwwijk Veenendaal-Oost. In 2005 werd een wijkgemeente opgericht, die voor de kerkdiensten gebruik maakte van een schoolgebouw. Sinds 2014 komt de gemeente samen in de sportzaal van het Ontmoetingshuis, het wijkcentrum voor Oost. De plannen voor een eigen kerkelijk centrum kwamen in een stroomversnelling toen een bouwkavel naast het Ontmoetingshuis kon worden aangekocht.

De bouw van de kerk kost 4,8 miljoen euro. „De afgelopen jaren is daarvoor gecollecteerd en gespaard”, zegt Cor Treure, voorzitter van de stuurgroep voor de kerkbouw. „Ook is afgesproken dat de verkoopopbrengst van het voormalige kerkgebouw De Hoeksteen wordt gebruikt om de bouwkosten te dekken. In tweeënhalf jaar hebben leden van de gehele hervormde gemeente de benodigde 900.000 euro bijeengebracht. Dat stemt ons tot grote dankbaarheid.”