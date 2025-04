Gereformeerde gemeente start inloophuis in christelijk Krabbendijke; „We willen laten zien dat we er zijn”

Aan evangelisatiewerk doet de Zeeuwse gemeente al langer, zegt Sander Oostdijk (48). Hij is lid van de evangelisatiecommissie van de gg. „We zijn vóór corona begonnen met Bijbels en lectuur uitdelen aan seizoensarbeiders. We ontdekten dat het goed is om onze onkerkelijke dorpsbewoners niet te vergeten. Die willen we op een laagdrempelige manier bereiken.”

En die manier is een inloophuis, denkt de commissie, die het plan daarvoor een jaar geleden opvatte en donderdag aan de gemeenteleden presenteerde. ”Kruispunt” komt op Dorpsstraat 66a, midden in het dorpshart, en gaat komend najaar open, is het plan. „Als ondertitel hebben we: ”Breed of smal”, naar het boek van ds. J. de Kok”, aldus Oostdijk. „De plaat van de brede en de smalle weg willen we ook in het inloophuis ophangen.”

SGP

Het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te Krabbendijke. beeld Jaap Sinke

Het eigen kerkgebouw is op de kerkdiensten na vrijwel altijd dicht. „Bij de jaarlijkse rommelroute in het dorp hebben we een stand. Dan kunnen mensen ook de kerk bekijken. Iemand zei daarbij: „Fijn dat jullie dat doen. Ik dacht dat jullie zo gesloten waren.” Als je op vakantie bent, zie je dat rooms-katholieke kerken altijd open zijn.”

Moet er in Krabbendijke geëvangeliseerd worden? Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 stemde de helft van het dorp SGP; in totaal koos 70 procent een christelijke partij. Oostdijk, ad rem: „Misschien straks honderd. Natuurlijk, we moeten voorzichtig zijn. ”Op zoek naar die ene” is de slogan van ons deputaatschap voor evangelisatie. Dat geldt ook in Krabbendijke.”

Bovendien: ook onder de 4500 Krabbendijkers komt eenzaamheid voor, zegt Oostdijk. „We organiseren al koffieochtenden in de kerk. Dat loopt geen storm; je moet in dit werk je rekenmachine thuislaten. Maar er komen wel mensen die eenzaam zijn. Wie weet wat het uitwerkt.”

„Het zou teleurstellend zijn als je in een gemeente met 2000 leden niet genoeg vrijwilligers hebt” Sander Oostdijk, commissielid evangelisatie gg Krabbendijke

Computer repareren

Logo van Kruispunt, het nieuwe inloophuis van de gg Krabbendijke. beeld gg Krabbendijke

In het inloophuis komt een zitgelegenheid voor koffie alsook een verkooppunt met tweedehands kleding en boeken en bijvoorbeeld zelfgemaakte kaarten. Ook overweegt de commissie praktische hulp aan te bieden. „Bijvoorbeeld om een computer te repareren. Het gaat erom dat we in gesprek komen, gewoon door de daad. We moeten eerst laten zien dat we er zijn en een luisterend oor bieden.”

De commissie gaat nu op zoek naar vrijwilligers. Zouden die er genoeg zijn? Oostdijk: „Het zou wel heel teleurstellend zijn als je in een gemeente met 2000 leden en doopleden niet genoeg vrijwilligers hebt. Daar zie ik geen belemmering. Maar we moeten eerst maar eens beginnen.”