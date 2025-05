Verdachte aangehouden na steekpartij in Duitse bar

Zondagavond viel een man met een scherp voorwerp een groep van vijf mannen in de leeftijd van 22 tot 27 jaar aan in een bar in de buurt van het centraal station van Bielefeld. Vier mannen raakten ernstig gewond, van wie twee aanvankelijk in levensgevaar verkeerden. Hun toestand is inmiddels gestabiliseerd, meldde een politiewoordvoerder maandag.

Tijdens een huiszoeking op de plaats delict trof de politie verschillende messen aan, samen met een tas met identiteitspapieren en een fles gevuld met een naar benzine ruikende vloeistof. De politie heeft nog niet bevestigd of er bij de aanval een mes is gebruikt.