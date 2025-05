Opgepakte burgemeester Newark vrijuit na protest migrantencentrum

Het centrum, Delaney Hall, is omstreden. Immigratiedienst ICE tekende in februari een contract met een private onderneming om op een industrieterrein een detentiecentrum met duizend bedden in te richten en de komende vijftien jaar te beheren. Baraka ligt al langer in de clinch met de federale regering over dergelijke instellingen, die met winstoogmerk opereren.

De arrestatie van Baraka werd door medestanders omschreven als voorbeeld van de „agressieve houding” van de regering-Trump tegenover functionarissen die zich verzetten tegen immigratiemaatregelen. Hij maakte zich volgens de overheid schuldig aan huisvredebreuk door te weigeren de faciliteit te verlaten, maar zegt zelf dat hij vertrok toen hem daarom werd gevraagd.

Habba zegt in een verklaring dat ze de burgemeester alsnog heeft uitgenodigd voor een rondleiding. Ze maakte ook bekend dat besloten is een Democratisch parlementslid te vervolgen vanwege het incident bij het centrum. Het gaat om afgevaardigde LaMonica McIver, die daar met andere politici een onaangekondigde inspectie uitvoerde.

Op beelden was te zien dat de Democraten rond burgemeester Baraka stonden. Er ontstond een chaotische situatie met geduw en getrek. McIver wordt het belagen en hinderen van agenten verweten. De Democrate noemt de beschuldigingen politiek gemotiveerd. Ze houdt de autoriteiten verantwoordelijk voor een „onnodige en onveilige” confrontatie doordat ze probeerden de burgemeester op te pakken.