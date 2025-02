Huizenkoper steekt zich dieper dan ooit in de schulden

De huizenprijzen blijven maar stijgen, tot verdriet van met name starters op de woningmarkt. Voor eenverdieners is het vrijwel onmogelijk om een huis te kopen; tweeverdieners kunnen meer lenen, maar lopen ook regelmatig tegen grenzen aan.

Doordat de lonen in de afgelopen twee jaar flink zijn gestegen, heeft de gemiddelde Nederlander wel wat ruimere mogelijkheden tot het lenen van geld gekregen. En die worden benut. In de periode oktober tot en met januari is het gemiddelde hypotheekbedrag voor de aankoop van een woning gestegen met 8 procent ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit cijfers die De Hypotheker donderdag publiceerde.

Regio’s

Gevolg: het gemiddelde hypotheekbedrag heeft het hoogste niveau ooit bereikt. Het bedraagt momenteel 353.697 euro. Daarbij zijn er grote verschillen tussen de Nederlandse regio’s. Daar waar de prijzen het hoogste zijn, bijvoorbeeld in de grote steden, wordt aanzienlijk meer geleend dan in provincies als Friesland en Zeeland. Al nemen ook daar de hypotheekbedragen aanzienlijk toe.

Sterker: juist in de gebieden buiten de Randstad is de toename hoger dan gemiddeld. Zo steeg het gemiddelde hypotheekbedrag in Zeeland en Groningen in de achterliggende vier maanden met 12 procent, terwijl dat percentage in Zuid-Holland 7 procent bedroeg. De provincie Utrecht vormt een uitzondering. Daar was de toename met 16 procent het hoogst.

„Zeker in gebieden buiten de Randstad zien we een stijgende vraag” Mark de Rijke, commercieel directeur van De Hypotheker

De vraag naar huizen is nog altijd veel groter dan het aanbod en volgens De Hypotheker zal dat voorlopig niet veranderen. „Zeker in gebieden buiten de Randstad zien we een stijgende vraag”, zegt Mark de Rijke, commercieel directeur van het hypotheekadviesbedrijf. Volgens hem gaan steeds meer mensen vanuit het westen van het land op zoek naar een huis in provincies als Friesland, Groningen en Drenthe. „Daar kunnen ze een woning nog betalen.”

Leeftijd

Mensen van middelbare leeftijd sluiten de hoogste hypotheken af. In de groep tussen de 35 en 40 jaar ligt het gemiddelde bedrag op ruim 417.000 euro. Jongeren verdienen vaak nog niet genoeg om zoveel te kunnen lenen. Kopers tussen de 25 en 35 jaar krijgen gemiddeld een hypothecaire lening van rond de 365.000 euro. Ouderen lenen minder. Deels omdat ze vaak meer eigen geld hebben; deels omdat ze er regelmatig voor kiezen om kleiner en goedkoper te gaan wonen.