Beleggers Wall Street aarzelen na lagere kredietscore VS

De rating voor de VS ging met één stap van Aaa naar Aa1. In de afgelopen jaren raakten de VS al de hoogste rating kwijt bij kredietbureaus S&P en Fitch. Een lagere schuldrating maakt het voor de Amerikaanse overheid duurder om geld te lenen.

Toch wisten beleggers de stevige openingsverliezen in het laatste handelsuur weg te werken. De S&P 500-index won 0,1 procent op 5963,60 punten en techgraadmeter Nasdaq eindigde een fractie in de plus op 19.215,46 punten. De Dow-Jonesindex klom 0,3 procent tot 42.792,07 punten. De kleine plussen maandag volgden op een sterke week op Wall Street.

Door de tijdelijke handelsdeal tussen de VS en China won de Dow vorige week ruim 3 procent, waarmee de hoofdindex voor dit jaar op winst staat. De Nasdaq deed het vorige week nog beter en steeg meer dan 7 procent, dankzij een sterk herstel van grote techbedrijven als Nvidia en Tesla. De S&P 500 won ruim 5 procent op weekbasis. Nvidia won maandag 0,1 procent, maar Tesla moest 2,3 procent inleveren.

De stemming in New York werd maandag wat gedrukt door de topman van zakenbank JPMorgan Chase Jamie Dimon, die waarschuwde dat beleggers en centrale banken de risico’s van de torenhoge Amerikaanse tekorten onderschatten. Ook de impact van de Amerikaanse importheffingen en internationale spanningen worden volgens hem onvoldoende serieus genomen. Dimon verwacht daarbij dat de winsten van grote Amerikaanse bedrijven gaan dalen.

Walmart verloor 0,1 procent. Trump haalde afgelopen weekend uit naar de grootste supermarktketen van de VS. „Walmart moet STOPPEN met het proberen de tarieven de schuld te geven van de prijsverhogingen”, schreef de president op zijn berichtenplatform Truth Social. Walmart waarschuwde vorige week dat consumenten te maken krijgen met hogere prijzen als gevolg van Trumps tariefbeleid. Na de uithaal van Trump zei Walmart dat het concern er altijd naar streeft om de prijzen zo laag mogelijk te houden.

Reddit zakte 4,6 procent. Het internetforum werd door de bank Wells Fargo van de kooplijst gehaald. Cryptobeurs Coinbase verloor 0,9 procent, na een koersdaling van de bitcoin.