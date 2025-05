Koersverliezen chipbedrijven houden AEX in het rood

De beoordeling voor de VS ging met één stap van Aaa naar Aa1. In de afgelopen jaren raakten de VS al de hoogste rating kwijt bij kredietbureaus S&P en Fitch. Een lagere schuldrating maakt het voor landen duurder om geld te lenen. De verlaging van de kredietwaardigheid van de VS komt volgens Moody’s door het oplopende begrotingstekort van de overheid.

De AEX eindigde 0,2 procent lager op 929,52 punten. De index van de 25 meest verhandelde aandelen in Amsterdam werd in het rood gehouden door koersverliezen van de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML, die tot 2,2 procent inleverden. De MidKap deed het beter en won 0,3 procent op 869,26 punten. De beurs in Frankfurt won 0,6 procent, Londen eindigde praktisch onveranderd en Parijs zakte 0,2 procent.

Verzekeraar NN (plus 1,7 procent) ging aan kop bij de hoofdfondsen in Amsterdam. In de MidKap won Just Eat Takeaway 0,4 procent. Techinvesteerder Prosus (min 0,1 procent) heeft het eerder aangekondigde bod op het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl officieel uitgebracht. Prosus betaalt in totaal 4,1 miljard euro voor de maaltijdbezorger.

Bij de kleinere bedrijven schoot Avantium 30 procent omhoog. Beleggers doken op het aandeel nadat een samenwerking werd aangekondigd van het bioplasticbedrijf met de Bottle Collective voor de ontwikkeling van vezelflessen.

Ryanair klom 6,4 procent in Dublin. De Ierse budgetmaatschappij vervoerde in het afgelopen boekjaar een recordaantal van meer dan 200 miljoen passagiers en rekent voor het nieuwe jaar op een verdere groei. Volgens de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa is de toename vooral te danken aan lagere ticketprijzen.