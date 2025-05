Wall Street zakt na verlaging kredietrating VS door Moody’s

De aandelenbeurzen in New York gingen maandag omlaag. De stemming werd gedrukt door de toenemende bezorgdheid over de staatsschuld van de Verenigde Staten. Kredietbeoordelaar Moody’s verlaagde de rating voor de VS met één stap van Aaa naar Aa1. In de afgelopen jaren raakten de VS al de hoogste rating kwijt bij kredietbureaus S&P en Fitch. Een lagere schuldrating maakt het voor de Amerikaanse overheid duurder om geld te lenen.