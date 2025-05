Topvrouw CBS News weg na juridisch conflict met regering Trump

President Donald Trump klaagt het moederbedrijf van CBS, Paramount Global, aan voor 20 miljard dollar. De reden is de inhoud van een interview met zijn Democratische rivaal Kamala Harris, dat vlak voor de verkiezingen van vorig jaar werd uitgezonden. Volgens juridische experts is de aanklacht ongegrond en zou CBS gemakkelijk winnen op basis van de grondwettelijke persvrijheid.

Toch ging Paramount het gesprek aan met Trump, in een poging de gemoederen te bedaren. „Het is duidelijk dat het bedrijf en ik het niet eens zijn over de toekomst. Het is tijd voor mij om een nieuwe weg in te slaan, en voor deze organisatie om verder te gaan met nieuw leiderschap”, aldus McMahon.