Rijssense ‘brigadiers’ helpen scholieren veilig oversteken

Het echtpaar Van den Noort ‘brigadiert’ al jarenlang bij de Haarschool in Rijssen, hoewel ze zelf geen kinderen meer op deze school hebben, vertelt Ligtenberg, die zelf ook op straat is te vinden. „Wanneer een andere brigadier verhinderd is, vallen Dick en Gerrie zeer regelmatig in. Ze doen het werk altijd samen, zodat de tweede vrijwilliger die voor een dienst staat ingepland, ook meteen vrijgeroosterd is.”

„Ook Irma valt regelmatig in”, zegt Ligtenberg. „Ze is geen familie van Dick en Gerrie, maar ze heeft wel dezelfde flexibiliteit.” Net als bij het echtpaar geldt dat Van den Noort geen kleine kinderen meer heeft die op de basisschool zitten. Toch staat zij wekelijks twee tot drie keer klaar om het verkeer tegen te houden en de kinderen te helpen met veilig oversteken.

Ooit zijn ze begonnen en ze zijn gewoon nooit meer gestopt Yvon Ligtenberg

De kinderen van de Haarschool gaan naar een nieuw schoolgebouw en krijgen daarom tijdelijk les in een ander gebouw. „Dat ligt aan een drukke voorrangsweg”, zegt Ligtenberg. „Drukker dan waar de kinderen eerst naar school gingen. Het is voor de ouders fijn om te weten dat de kinderen veilig door het drukke verkeer heen geloodst worden. Ik laat mijn eigen dochter met een gerust hart alleen naar school gaan.”

Ligtenberg vindt het „bijzonder” dat de drie brigadiers zich zo trouw voor de school inzetten. „Jaren geleden zijn ze begonnen en ze zijn gewoon nooit meer gestopt. Het zijn de vaste gezichten op straat. Ik vind dat bewonderenswaardig.”