Leerling De Swaef maakt waterstofgenerator als profielwerkstuk

Wannart won met zijn werkstuk de prijs die zijn school beschikbaar stelt voor het theoretisch beste profielwerkstuk. En hij oogstte lof van zijn begeleidend docent Koos Bontenbal: „Wannarts onderzoek was top en zijn werkende prototype next level.”

Een half jaar geleden begon de vmbo-leerling zijn zoektocht naar een onderwerp voor zijn profielwerkstuk. „Op een dag vroeg ik me af hoe je compleet groen zou kunnen zijn in energievoorziening. Ik had weleens gehoord dat je waterstof kunt maken en daarmee energie kunt opwekken, maar verder wist ik er niks van.” Hij had geen idee hoe ver hij komen zou. „Het prototype werkt echt, dat had ik niet verwacht.”

Tijdens een willekeurig gesprek hoorde hij over het bestaan van waterstofbatterijen. Het leek hem een bruikbaar uitgangspunt voor zijn onderzoek. „Die batterijen worden in auto’s gebruikt. Omdat daarin niet veel ruimte zit, wordt de waterstof in vloeibare vorm opgeslagen. Om die weer in stroom om te zetten, kost veel energie. Ik heb gekeken naar een batterij voor grote gebouwen. Het is dezelfde techniek, maar omdat je meer plaats hebt, kun je de waterstof als gas opslaan. Daarmee bespaar je veel energie.”

Van de theorie voor grote opslagtanks naar een model voor het profielwerkstuk is een behoorlijk schaalverschil. Wannart bouwde zijn model voornamelijk met onderdelen van bouwmarkt Hornbach en 3D-geprinte materialen. „ Alleen de brandstofcel was lastig, die komt uit China,” vertelt hij. Het is bij een kleintje gebleven, want een grotere kan tot wel 10.000 euro kosten. De cel is net groot genoeg om een ledlampje te laten branden.

De generator met opslag en brandstofcel werkte, maar Wannart was nog niet tevreden. „Ik wilde nog één ding: een manier om alles te meten en te bekijken hoe effectief het systeem is.” Hij ging aan de slag met een microcontroller –een minicomputer die verschillende signalen kan verzenden en ontvangen– en ook dit kreeg hij aan het werk.

Het hele proces ging niet altijd van een leien dakje. „Ik heb echt een keer op het punt gestaan om ermee te stoppen. Het tankje om het gas in op te slaan moest luchtdicht zijn en dat kreeg ik maar niet voor elkaar. Het leek het simpelste onderdeel, maar het was uiteindelijk het moeilijkst.”

Dit is het derde artikel in een serie over profielwerkstukken.