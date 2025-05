Boek met handtekening Baantjer „meest bijzondere exemplaar” uit verzameling

Boeken van schrijver Appie Baantjer zijn Kooimans „guilty pleasure” (heimelijk pleziertje, red.), zegt ze. Vooral de serie over de Amsterdamse rechercheur De Cock leest ze graag. Ze verzamelt die boeken en wil uiteindelijk alle delen in haar bezit hebben.

Om dat te bereiken, staan in de notities van Kooimans iPhone alle deeltjes die ze heeft. Zo kan ze bij twijfel altijd kijken of een bepaald exemplaar al in haar bezit is.

Toen ze op een keer het boek ”De Cock en kogels voor een bruid” had aangeschaft en dat thuis opensloeg, stond tot haar verbazing voor in het boek „Voor Jan-Willem”. De handtekening van Baantjer prijkte onder de geschreven tekst. Dat boek uit haar verzameling, zegt Kooiman, „zal altijd het meest bijzondere exemplaar blijven”.