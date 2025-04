RD-bezorgster Beppie Barten (75) is een bekend gezicht in Langbroek

Barten fietst iedere dag door de straten van Langbroek, op haar e-bike, die ze op haar 65e verjaardag kreeg van haar tien kinderen. „Al vroeg in de middag kleppert de brievenbus”, vertelt Gardenier. „Ik vind het bijzonder en dapper hoe zij op haar leeftijd elke dag trouw de krant bezorgt.”

Maar Barten is meer dan een krantenbezorgster, zegt haar straatgenoot. Na al die jaren bezorgen is ze een bekend gezicht in het dorp. Mensen maken graag een praatje met haar, ook wanneer zij bijvoorbeeld een hond uitlaat, en tegelijkertijd leeft zij mee met haar dorpsgenoten. „Beppie ziet de abonnee, de mens achter de krant”, vertelt Gardenier. „Wanneer ze weet dat iemand ziek is geweest binnen haar krantenwijk, stapt ze binnen om te kijken of hoe het gaat, en wanneer er een kindje geboren is, gooit ze een kaartje door de bus samen met de krant. Ze geniet ervan om tussen de mensen te zijn en denkt altijd aan een ander.”

Onlangs zegde Barten haar tweede RD-wijk op om zo voor haar man Evert te zorgen. Door zijn COPD kampt hij met plotselinge benauwdheidsaanvallen. Daarom moet zijn vrouw altijd alert zijn, zodat ze indien nodig de dokter kan bellen. Gardenier: „De abonnees daar gaan haar missen. Ze kreeg behalve kaartjes ook allerlei uitnodigingen voor koffiebezoek. Dat zegt genoeg over haar hartelijkheid.”