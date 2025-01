Joanne fleurt haar oma op met een autotocht door bloemenvelden

Mens & samenleving In het zonnetje

Een keer per twee weken reist Joanne Priester (30) uit Ede af naar haar oma Jacoba Hoekman-Kosten (85) die in verzorgingstehuis Nebo in Zwijndrecht woont. Daarvoor mag ze in het zonnetje gezet worden, vindt haar tante Elly Hoekman (61) die ook in Zwijndrecht woont.