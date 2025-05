Anja van Zandwijk is „meer dan een mantelzorger” voor haar vroegere buurvrouw

Ongeveer veertien jaar geleden kwam Van Luijtelaar samen met haar man, die drie jaar geleden overleden is, in Opheusden wonen. Ze kregen een goede band met Anja van Zandwijk, die naast hen woonde. In 2017 verhuisde Van Zandwijk naar een andere woning in Opheusden. Dat weerhield haar er echter niet van om voor haar vroegere buurvrouw te blijven zorgen.

Anja is de stabiele factor in mijn leven Van Luijtelaar

Iedere ochtend belt Van Zandwijk Van Luijtelaar op om te vragen of ze is opgestaan en hoe het met haar gaat. Daarnaast doet ze boodschappen voor haar oud-buurvrouw of koopt ze kleding voor haar. Ook brengt ze de tachtiger met de auto naar de kapper. En als de huishoudelijke hulp onverhoopt niet kan, helpt Van Zandwijk. Soms neemt ze wasgoed mee om het later schoon terug te brengen.

Op zaterdagavond haalt Van Zandwijk haar vroegere buurvrouw op om bij haar te komen eten. In haar gezin is het dan patatdag en daar kan ook Van Luijtelaar erg van genieten. „Ik geniet enorm van de kinderen en het even eruit zijn”, zegt ze. „Naast al deze praktische zaken, is Anja mijn vraagbaak en degene die mij emotioneel steunt.”

Van Luijtelaar is dankbaar voor Van Zandwijk. „ Ze voelt bijna als familie, als een dochter. Ze is ontzettend trouw en altijd bereid om mensen om zich heen te helpen.”