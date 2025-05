Iran en grote Europese landen bespreken nucleaire deal in Turkije

De eerste gesprekken zouden deze vrijdag in Istanbul moeten plaatshebben. De drie Europese mogendheden waren in 2015 samen met China, Rusland en de Verenigde Staten partij bij de nucleaire deal met Iran die in 2018 door de VS werd opgezegd.

De ontmoeting van vrijdag met de Europese landen vindt plaats minder dan een week na een vierde ronde van nucleaire gesprekken tussen Iran en de VS, die Teheran „moeilijk maar nuttig” noemde. Een Amerikaanse functionaris zei na afloop dat Washington „bemoedigd” was. Donderdag zei de Amerikaanse president Donald Trump dat een nieuwe nucleaire deal met Iran „dichtbij” is.

De VS willen voorkomen dat Iran de capaciteit ontwikkelt om kernwapens te produceren en hebben het land sancties opgelegd. Iran wil van die sancties af.

De gesprekken van vrijdag worden gevoerd tussen de viceministers van Buitenlandse Zaken van de vier landen, aldus Araghchi.

De Verenigde Staten hebben afgelopen weekend een voorstel voor een nucleaire deal overhandigd aan Iran. Dat gebeurde tijdens onderhandelingen in Oman, bericht nieuwssite Axios op basis van informatie van anonieme bronnen. Het zou de eerste keer zijn geweest dat de Amerikaanse onderhandelaar Steve Witkoff een schriftelijk voorstel neerlegde bij de Iraniërs.

Axios schrijft dat de Iraanse minister Abbas Araghchi van Buitenlandse Zaken al tijdens de eerste onderhandelingsronde een reeks schriftelijke voorstellen wilde overhandigen. Witkoff vond het daar toen nog te vroeg voor, maar accepteerde tijdens een latere gespreksronde alsnog zo’n document.