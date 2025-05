Meditatie: Alleen door het geloof

Wat is dan dit Woord, of op welke wijze moeten wij het gebruiken, daar er toch zo veel woorden van God zijn? Dat legt de apostel in Romeinen 1 ons uit, als hij spreekt over het Evangelie van God aangaande Zijn Zoon, Die vlees is geworden, heeft geleden, is opgewekt en verheerlijkt door de Geest van de heiligmaking. Want Christus prediken betekent een ziel te weiden, te rechtvaardigen, te bevrijden, te zaligen, indien zij de prediking gelooft.

Het geloof toch is het enige zalig­makende en vruchtdragende gebruik van het Woord van God. Romeinen 10:9: „Indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heere is en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.” Zo ook vers 4: „Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor eenieder, die gelooft.” Ook Romeinen 1:17: „De rechtvaardige zal uit geloof leven.”

Immers, het Woord van God kan niet door enige goede werken, maar alleen door het geloof ontvangen en in eer ge­houden worden. Het is daarom duidelijk dat de ziel tot het leven en de gerechtigheid alléén aan het Woord behoefte heeft en zo ook alléén door het geloof en niet door enig werk wordt gerechtvaardigd. Want indien zij door iets anders kon gerecht­vaardigd worden, zou zij niet aan het Woord behoefte hebben en daarom ook niet aan het geloof.

Maarten Luther,

reformator te Wittenberg

(”Over de vrijheid van een christen”, 1520)