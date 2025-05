Doden door brand op oude Britse luchtmachtbasis

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Getuigen zeggen tegen de BBC dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Een buurtbewoner stelt dat de eerste ontploffingen klonken als vuurwerk, maar dat daarna luidere knallen klonken. Op beelden van Sky News is te zien dat het dak van een van de gebouwen is afgebrand.

De voormalige basis van de luchtmacht staat in Bicester, een plaats tussen Londen en Birmingham, en doet tegenwoordig dienst als bedrijventerrein. De ondernemingen houden zich voornamelijk bezig met de luchtvaart en gemotoriseerde voertuigen.

Premier Keir Starmer spreekt van „verschrikkelijk nieuws”. Zijn gedachten zijn bij de families en vrienden van de slachtoffers.