Trump: nucleaire deal met Iran dichtbij

Trump deed de uitspraak in Qatar, zijn tweede bestemming tijdens een rondreis door het Midden-Oosten. Hij sloot niet uit dat hij deze week ook nog naar Turkije gaat voor het overleg tussen Oekraïne en Rusland, mits daar vooruitgang wordt geboekt. „Als er ontwikkelingen zijn, kan ik op vrijdag gaan.”

De VS proberen dat vredesproces aan te jagen en onderhandelen ondertussen ook met Iran over het nucleaire programma van dat land. Dat is volgens Iran alleen bedoeld voor civiele doeleinden. Trump wil voorkomen dat het land ook een kernwapen kan bemachtigen.

De president zei zijn optimisme te baseren op nieuwe mededelingen van Iran. „Je hebt waarschijnlijk vandaag het nieuws over Iran gelezen. Ze hebben min of meer ingestemd met de voorwaarden”, aldus Trump. Hij specificeerde niet op welk nieuws hij doelde.

Een Iraanse functionaris zei eerder tegen NBC News dat zijn land klaar is om onder bepaalde voorwaarden een deal te sluiten. Iran zou dan toezeggen nooit kernwapens te produceren en ook geen voorraden hoogverrijkt uranium meer aan te houden.

Iran verlangt als tegenprestatie dat de VS hun economische sancties intrekken. „Als Amerikanen doen wat ze zeggen, kunnen we zeker onze betrekkingen verbeteren”, zei de topadviseur van de hoogste Iraanse leider Ali Khamenei.

Trump heeft tijdens zijn huidige reis door het Midden-Oosten nog wel aanvullende eisen gesteld. Hij zei tijdens een bijeenkomst met regionale leiders dat Iran ook moet „ophouden met terrorisme financieren en stoppen met bloedige proxyoorlogen”.