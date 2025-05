NBC: Iran ziet af van hoogverrijkt uranium voor akkoord met VS

Shamkhani zei dat Iran zich in een akkoord met de VS ertoe zou verbinden nooit kernwapens te produceren, zijn voorraden hoogverrijkt uranium op te ruimen en alleen uranium te verrijken tot de lagere niveaus die nodig zijn voor civiel gebruik, aldus NBC News. Ook zou Iran internationale inspecteurs toestaan het proces te controleren

Eerder op woensdag berichtte The New York Times dat Iran tijdens onderhandelingen in Oman heeft voorgesteld voortaan bij de verrijking van uranium samen te werken met andere landen in de regio en Amerikaanse investeerders.