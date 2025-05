Iran wijst oproepen af om alle nucleaire faciliteiten te sluiten

„De discussie die is ontstaan ​​over de ontmanteling van de volledige Iraanse nucleaire installaties is voor ons onaanvaardbaar”, zei hij. „Iran zal zijn vreedzame nucleaire rechten niet opgeven.”

Delegaties van Iran en de Verenigde Staten voerden zondag in Oman gesprekken over Irans nucleaire programma. De Amerikanen noemden die gesprekken „positief”, terwijl de Iraniërs ze als „moeilijk, maar nuttig” omschreven.

De ontmoeting in Oman was de vierde ronde van gesprekken die een maand geleden begonnen. De VS en Iran kwamen overeen de gesprekken te vervolgen. Waar en wanneer dat gebeurt, is nog niet bepaald.