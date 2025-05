Turkse bron: Oekraïne en Rusland klaar met overleg in Istanbul

Gastland Turkije, dat goede banden met beide landen heeft, was ook bij de bijeenkomst. Het is niet direct duidelijk wat er uit het overleg is gekomen. Oekraïne noemde een volledig en onvoorwaardelijk staakt-het-vuren als het belangrijkste doel van de besprekingen.

Een Oekraïense bron zegt tegen persbureau AFP dat de Russische delegatie met „onacceptabele eisen” kwam. Zo zou zijn geëist dat Oekraïne zijn troepen terugtrekt uit grote delen van het land die niet onder Russische controle staan voor een wapenstilstand.

De Oekraïner stelde ook dat er vrijdag geen nieuwe gespreksronde meer op de planning staat, maar sloot niet uit dat dat nog kan veranderen. „Als ze andere instructies krijgen uit Moskou, zou het mogelijk zijn dat er vandaag nog iets gebeurt.”

Oekraïne roept al langer op tot een staakt-het-vuren, maar Rusland stemt daar vooralsnog niet mee in. Wel kondigde de Russische president Vladimir Poetin enkele keren een eenzijdig bestand af. Rusland hield zich daar volgens Oekraïne niet aan.