Minister: Rusland en Oekraïne spraken over gevangenen en bestand

Oemjerov leidde het Oekraïense team dat onderhandelde met Rusland. Vooraf had hij aangekondigd dat Oekraïne daarbij een staakt-het-vuren van dertig dagen zou eisen.

Een mogelijk bestand is ter sprake gekomen, aldus de minister. De Russische onderhandelaars zeggen dat is afgesproken dat beide landen gedetailleerd gaan uitwerken hoe ze zo’n staakt-het-vuren voor zich zien. Er is ook gesproken over een toekomstige ontmoeting tussen de presidenten Vladimir Poetin en Volodymyr Zelensky.

De leider van de Russische delegatie heeft bevestigd dat er afspraken zijn over een gevangenenruil, die ergens in de komende dagen zou moeten plaatsvinden. „Over het algemeen zijn we tevreden met het resultaat en zijn we er klaar voor om de contacten voort te zetten”, zei Vladimir Medinski. „Van Oekraïense kant is verzocht om directe gesprekken tussen de leiders van de landen. We hebben kennisgenomen van dit verzoek.”

Rusland en Oekraïne hebben vaker gevangenen uitgeruild, maar sinds de grootschalige invasie in 2022 niet zoveel.