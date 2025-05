Bouwsector: daling vergunningen voorbode voor minder nieuwbouw

Het CBS maakte donderdagochtend bekend dat het aantal afgegeven bouwvergunningen voor woningen in het eerste kwartaal weer is gedaald, na een opleving vorig jaar. In de eerste drie maanden werden voor de bouw van 12.500 nieuwe woningen vergunningen afgegeven, ongeveer 3500 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. „Er wordt geen huis gebouwd zonder vergunning”, aldus de voorzitter van de bouwbrancheorganisatie.

Bouwend Nederland noemt de cijfers niet verrassend en verwijst naar de stikstofproblemen in Nederland. Volgens de organisatie hebben vier provincies door deze problematiek hun vergunningenloket gesloten. „Uit ons eigen onderzoek bleek al dat de bouw van 244.000 woningen op de tocht staat vanwege stikstof”, voegt Visser daaraan toe.

Naast de stikstofproblematiek werpt volgens hem ook de huurbevriezing „een donkere schaduw” op het oplossen van het woningtekort in Nederland. „Woningcorporaties kunnen minder sociale huurwoningen bouwen en ook dit werkt door op de huizenmarkt als geheel”, legt Visser uit. Bouwend Nederland roept de Tweede Kamer dan ook op om keuzes te maken die „wel bijdragen aan versnelling van de woningbouw”.

In heel 2024 constateerde het CBS juist nog voor het eerst in jaren een toename in het aantal verleende vergunningen. Nederlandse gemeenten gaven toen toestemming voor de bouw van ruim 67.000 nieuwe woningen.