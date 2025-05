Deal voor overname Foot Locker dichtbij, meldt Bloomberg

Zakenkrant The Wall Street Journal berichtte als eerste over de deal die goed zou zijn voor 2,3 miljard dollar, omgerekend ruim 2 miljard euro.

Beide Amerikaanse bedrijven hebben de druk gevoeld van de handelsoorlog van de Amerikaanse president Donald Trump met de rest van de wereld. Veel van de producten die ze verkopen van merken als Adidas en Nike worden in China en Vietnam gemaakt. Het aandeel Foot Locker is dit jaar al fors gedaald te midden van alle handelsspanningen rond de importheffingen van Trump.

Beide ketens zijn sterk afhankelijk van de verkoop van sneakers, maar een samenvoeging zou de twee bedrijven met heel verschillende bedrijfsmodellen bij elkaar brengen. Foot Locker heeft zo’n 2400 vestigingen, vooral kleinere winkels in steden over de hele wereld. Dick’s heeft ongeveer 800 grote winkels in voorsteden in de Verenigde Staten. In Nederland heeft Foot Locker 27 winkels.

Een deal tussen beide concerns zou mogelijk donderdag al kunnen worden aangekondigd, schrijft Bloomberg. Een definitief akkoord is nog niet bereikt, waardoor details zoals de timing nog kunnen veranderen, benadrukken de bronnen tegenover Bloomberg. Dick’s en Foot Locker reageerden tegenover het financiële persbureau niet direct op verzoeken om commentaar.