SBM Offshore bij dalers op Damrak na resultaten

De algehele stemming op de beursvloeren was ook negatief, na de recente opmars die volgde op de doorbraak in het handelsoverleg tussen de VS en China. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent lager op 922,15 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 858,01 punten. Frankfurt en Parijs zakten 0,4 procent. Londen verloor 0,5 procent, ondanks een sterker dan verwachte groei van de Britse economie in het eerste kwartaal.

In Amsterdam noteerden grote AEX-bedrijven als Shell (min 2,9 procent), Unilever (min 0,5 procent) en ArcelorMittal (min 2,8 procent) ex-dividend. Dat betekent dat de aandelen van deze bedrijven geen recht meer geven op het dividend over de afgelopen periode, wat meestal voor koersdruk zorgt. In de MidKap noteerde roestvrijstaalmaker Aperam (min 3,4 procent) ex-dividend.

ABN AMRO zette de opmars voort en won ruim 1 procent. De bank won een dag eerder al 5,5 procent dankzij goed ontvangen resultaten. Analisten van Deutsche Bank verhoogden daarnaast het koersdoel voor het aandeel.

CM.com klom 3,8 procent. Het bedrijf, dat communicatie- en betaaldiensten verleent, kwam voorafgaand aan zijn beleggersdag met nieuwe doelstellingen. Volgens topman Jeroen van Glabbeek zal de winstgroei de komende jaren versnellen door de snelle ontwikkeling in kunstmatige intelligentie.

In Frankfurt kelderde Thyssenkrupp bijna 10 procent. Het Duitse industrieconcern boekte afgelopen kwartaal weer winst, na zes verlieskwartalen op rij. De winst viel echter tegen. Ook leed de noodlijdende staaldivisie van het bedrijf verlies en waarschuwde het concern voor de aanhoudende onzekerheden rond de wereldwijde economische groei. Industrieconcern Siemens, dat ook met cijfers kwam, zakte 3 procent.

Ubisoft raakte een vijfde aan beurswaarde kwijt. De Franse gameontwikkelaar leed afgelopen boekjaar verlies, ondanks een succesvolle lancering van zijn nieuwe game in de Assassin’s Creed-reeks.