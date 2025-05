Oud-HEMA-topman Jegen aan de slag bij B&M in Verenigd Koninkrijk

B&M heeft in het Verenigd Koninkrijk 777 budgetwinkels met dezelfde merknaam die eten, drinken, verzorgingsmiddelen en spullen zoals huishoudbenodigdheden en speelgoed verkopen. Ook heeft het concern ruim driehonderd supermarkten in het land en 135 winkels in Frankrijk.

Volgens voorzitter Tiffany Hall van B&M European maakt Jegens ervaring in de Europese winkelsector, die hij onder andere opdeed bij HEMA, hem een geschikte topman. „Ik ben verheugd dat we Tjeerd kunnen verwelkomen bij B&M”, zei ze.

Jegen was tot voor kort de hoogste baas bij Accell, bekend van fietsmerken als Batavus, Sparta en Babboe. Dat laatste bakfietsenmerk werd geplaagd door veiligheidsproblemen, wat tot een kostbare terugroepactie leidde. Jegen moest Accell ook door andere financiële moeilijkheden loodsen. Hij voerde een reorganisatie door en sloot een deal met schuldeisers om de schuldenlast te verlagen.

Als topman van HEMA streefde Jegen naar internationale uitbreiding, maar door de coronapandemie en een hoge schuldenlast kwam de warenhuisketen in moeilijkheden. Uiteindelijk kwam het bedrijf in handen van schuldeisers, die het doorverkochten aan de familie achter supermarktketen Jumbo.

Bij B&M gaat Tjeerd Jegen een basissalaris van 928.000 pond (1,1 miljoen euro) per jaar verdienen. De beloning kan oplopen tot meer dan 5,5 miljoen pond, waarvan een deel in aandelen, als de Nederlander de maximale bonussen krijgt toegewezen.