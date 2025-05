Onverwachts mooie spiegel in kringloopwinkel Limburg

„Ik bedacht het niet van tevoren, maar ik liep er ineens tegen aan”, vertelt de inwoner van Terschuur, die de winkel aandeed tijdens een paar daagjes weg in de zuidoostelijke provincie.

Waarom de vondst zo’n verrassing was? „Het was een rommelige kringloopwinkel”, licht ze toe. „Veel spullen waren niet eens meer geschikt voor verkoop.”

Daarom vond ze het „apart” toen ze de bewuste spiegel in die kringloop aantrof. „Hij was beschadigd, maar was precies onze stijl en kleur. En mijn man, die reparateur is, zag geen bezwaar om deze weer mooi te krijgen. Dus namen we hem mee! Voor de prijs hoefden we het niet te laten.”

Nu is de spiegel „in ere hersteld”, zegt Rebel. „Elke dag een blijde blik en geregeld een compliment. Zo leuk!”